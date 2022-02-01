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Помер актор і майстер бойових мистецтв Роберт Волл — партнер Брюса Лі та Чака Норріса

10:00 1 лютого 2022
Роберт Волл

У віці 82 років помер майстер бойових мистецтв і актор Роберт Волл, який знімався у бойовиках разом з легендарним Брюсом Лі, а також з Чаком Норрісом. Як повідомляє видання TMZ, з Норрісом вони разом тренувалися, були близькими друзями та партнерами по бізнесу.

Роберт мав чорний пояс дев'ятого ступеня з корейського бойового мистецтва Тан Су До, заснованого на карате. На Заході його популяризував Чак Норріс.

З Брюсом Лі Волл знімався у його знаменитих фільмах 1970-х років «Шлях дракона» та «Вихід дракона». Так, у «Виході дракона» у них була дуже реальна сутичка. Як потім розповідав Волл, Лі насправді зламав йому ребра, бажаючи досягти повної вірогідності.

Раніше, як писали «ФАКТИ», помер актор із «Поліцейської академії» Говард Гессеман.

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