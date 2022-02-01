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Волочкову кинув черговий наречений, оголошений у розшук в Україні

17:36 1 лютого 2022
волочкова та Сергій кузнєцов

Балерина Анастасія Волочкова знову пережила сердечну драму. Після трьох тижнів стосунків із бойфрендом Сергієм Кузнєцовим зірка написала в соцмережах, що відтепер між ними не романтика, а виключно дружба та духовна вірність. Кузнєцов висловився ще конкретніше. «Ми розлучилися» , — заявив він у коментарі Starhit.ru.

Друзі попереджали Волочкову, що її обранець — надто вже неоднозначна особистість. В Україні Сергій оголошений у розшук як підозрюваний у збройному теракті. Актор Дмитро Сафронов називав Кузнєцова шахраєм, альфонсом і особою з судимістю.

Волочкова зараз визнає, що помилялася, а партнері. «Вилучив усі наші спільні фото зі свого Instagram… Крім піару, нічого було і не потрібно… У моїй душі розчарування та розпач», — каже зірка.

Конкретних причин розлучення Анастасія та Сергій не називають. Волочкова звинувачує складні обставини. «Такі обставини… Ми змушені перевести наші стосунки романтичні у русло дружби… Що для мене, як для жінки, дуже тяжко». Кузнєцов висловився прямо: «Людина здійснила такі вчинки, які я не прощаю. Тому й повідомив, що ми розлучаємось. А сьогодні побачив людину, яка зображує жертву… Просто смішно «.

Нагадаємо, до Сергія балерина Волочкова була у стосунках зі своїм коханим Олегом і натякала на підготовку д весілля. Роман тривав десять місяців. У свій день народження в січні 2021 року балерина вирішила, що кохання минуло, і настав час розлучитися.

Фото volochkova_art/Instagram

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