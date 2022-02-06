Руслана Писанка знепритомніла під час виступу на сцені: момент потрапив на відео

Українська телеведуча та актриса театру і кіно Руслана Писанка знепритомніла на сцені Будинку офіцерів Збройних Сил України у Києві.

Надзвичайна подія сталася під час вистави «Потяг «Одеса-мама», в якій були зайняті й інші відомі актори — Олег Філімонов та Віктор Андрієнко, повідомляє amazingukraine.pro.

Вони відреагували миттєво і звернулися до глядачів із питанням, чи є серед них лікар.

Інцидент потрапив на відео. На ньому можна побачити, як Писанка усміхається, а потім раптово падає.

Наразі про стан 56-річної актриси нічого не відомо.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Писанка стала ведучою денного інфотейнмент-шоу «Твій день» на телеканалі «1+1», який нещодавно залишив відомий хореограф, суддя популярного проекту «Танці зі зірками» Влад Яма.

Можливо, що саме підвищені навантаження стали причиною стану актриси.

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