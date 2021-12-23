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Шоу-бізнес

Влад Яма попрощався із популярним телевізійним проектом

14:02 23 грудня 2021
Влад Яма

Відомий хореограф та телеведучий Влад Яма, зірковий суддя «Танців із зірками», попрощався з інфотейнмент-шоу «Твій День». 24 грудня у нього буде останній ефір проекту. Колеги Руслана Писанка, Ірина Ванникова, Тимур Мірошниченко, Володимир Рабчун та Стася Ровінська готують для нього «прощальну вечірку» у прямому ефірі.

«Моя місія успішно завершується, адже ми зробили величезний прорив, отримали максимальний відгук та любоі глядачів у першому сезоні 2021 року, і тепер я готовий передати естафету далі. Я хочу побажати проекту нових вау-результатів. Дякуємо моїм колегам та команді, з якими ми провели разом стільки годин ефіру та продовжуємо дружити. У мене був дуже насичений рік, я поєднував — „Танці із зірками“ та багатогодинні ефіри по буднях. Настав час піти у відпустку, щоб обов'язково повернутися з новими силами до глядачів», — прокоментував своє рішення покинути проект Влад Яма.

Хто замінить його і складе компанію Руслані Писанці та Ірині Ванниковій, поки що тримають у секреті.

Раніше співачка Тіна Кароль пояснила, чому відмовилася від участі у шоу «Голос країни». Артистка заявила, що не хоче брати участь у інтригах.

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