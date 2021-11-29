Сльози Ольги Харлан та повернення MELOVIN: усі подробиці суперфіналу «Танців зі зірками»

Відбувся грандіозний суперфінал танцювального шоу «Танці зі зірками» («1+1»). За перемогу у шоу боролися актор Артур Логай та Ганна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар і актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук.

Вечір відкрив номер, у якому взяли участь усі 14 пар, які виступали у сезоні проекту. До традиційної трійки суддів приєдналася телеведуча та учасниця шоу «Танці з зірками» Леся Нікітюк. А зустрічала пари на балконі телеведуча й дружина Юрія Горбунова Катерина Осадча.

Пари фіналістів показали по три танці: улюблений танець суддів, улюблений танець глядачів та фрістайл під живе виконання хітів українських зірок.

Відкрила бій фіналістів пара Артура Логая та Ганни Кареліної.

— У нас півкроку до перемоги, — сказав Артур. — Ми з Ганною вклали тонну почуттів, щоби стати переможцями.

Пара виконала віденський вальс — улюблений танець Катерини Кухар.

— Дякую за танці! — вигукнула Кухар.

— Це був вогонь! — кричав Влад Яма.

Судді поставили парі 40 балів.

Пара Ольги Харлан та Дмитра Дікусара виконала танго — улюблений танець Макса Чмерковського.

— Я сумую за спортом, — зізналася Ольга. — Це шоу дасть мені сили повернутися у великий спорт та поїхати на Олімпіаду до Парижа.

— Це було на високому рівні, — визнав Макс Чмерковський. — Тобі не треба переживати. Ти вже всім довела.

— Танго — це ваш танець! — захопилася Катерина Кухар.

Судді поставили парі 40 балів.

Пара Костянтина Войтенка та Роксоляні Маланчук отримала завдання від Влада Ями — повільний вальс.

— Кожен ефір ми доводили, що нестандартна пара може бути на паркеті, — сказав Костя. — Люди побачили, що я не лише комедійний актор.

— Це було справжнє мистецтво, — визнав Влад Яма після номера.

— Браво! — вигукнула Леся Нікітюк.

Перед оголошенням суддівських балів Юрій Горбунов представив нових тренерів чергового сезону «Голосу країни»: Потапа, Надю Дорофєєву, Олю Полякову та Святослава Вакарчука.

Потім на сцені виступив гурт MOZGI.

Після голосування суддів пара Кості Войтенка та Роксоляні Маланчук отримала 40 балів.

Артур Логай та Катерина Кареліна танцювали улюблений танець глядачів — контемп — разом із бабусею та дідусем Артура. Пару підтримало рідне місто актора — Мелітополь.

— Дякую всім, хто хоча б один раз за нас проголосував, — звернувся Логай до глядачів.

— За всі сезони ніхто не зробив нічого подібного, як ви, — визнав після танцю Влад Яма.

— Для мене ви — найкраща пара сезону, — сказав Макс Чмерковський.

— Ви нагадали мені юного Баришнікова, — несподівано заявила Кухар.

Судді поставили парі 40 балів.

Пара Кості Войтенка та Роксоляни Маланчук танцювала контемп під хіт «Скрябіна» — улюблений танець глядачів. Пару підтримало рідне місто Кості — Дніпропетровськ.

— Все змогло статися лише завдяки вам, — звернувся до глядачів Костя.

— У танці важливо «говорити» ногами, — сказав Влад Яма після номера. — Вашу пару хочеться дивитися вічно.

— Це був майстер клас контемпу, — визнав Макс. — Костю, ти — король!

Судді поставили парі 40 балів.

Глядачі обрали для пари Ольги Харлан та Дмитра Дікусара самбу. Ольгу підтримало рідне місто Ольги — Миколаїв.

— Хочу, щоби мною пишалися, — сказала Ольга.

— Самба — ваш апогей, — захопилася Кухар. — Ви — латиноамериканська пташка.

— Це був момент, коли ви перетворилися зі спортсменки на танцівницю, — сказав Яма.

Перед оголошенням суддівських балів на паркет вийшла Каріна — перша жінка, яка танцює латиноамериканські танці на протезі. Разом з Ігорем Кузьменком вона виконала пасодобль.

Судді поставили парі Ольги Харлан 40 балів.

Перед третім етапом на паркеті виступила Джамала з піснею — протестом проти булінгу.

Співак і фронтмен гурту Kadnay Дмитро Каднай, який залишив шоу за крок від півфіналу, заспівав хіт «Discogirl» під виступ Артура Логая та Ганни Кареліної.

— Для мене танець був як новий світ, — зізнався Артур. — За 12 ефірів ми зробили 49 підтримок. Я довів, що можу. Я молодець!

Запальний танець викликав захоплення зали! Судді поставили парі 40 балів.

МELOVIN заспівав під виступ Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук свою нову пісню «Кіт і драма».

— Хочу, щоб останній танець на паркеті був неймовірним! - зізнався Костя. — Цей проект зруйнував усі мої комплекси. Ми маємо отримати кубок!

Після яскравого танцю епатажний співак запросив Катерину Кухар взяти участь у зйомках кліпу на новий хіт.

Судді поставили парі 38 балів.

Фронтвумен гурту Kazka співачка Олександра Зарицька підтримала Ольгу Харлан та Дмитра Дікусара.

— Мрію про перемогу у будь-якому змаганні, — зізналася Ольга. — Прихід на проект — це вихід із зони комфорту. Тепер я стала пластичнішою та сексуальнішою.

У фіналі танцю Ольга не змогла стримати сліз.

На паркеті перед оголошенням рішення суддів виступила пара, яка вже навесні вирушить на престижний конкурс «Блекпул» представляти Україну.

Судді поставили парі Ольги Харлан 37 балів.

Після підсумовування оцінок суддів лідерами стає пара Артура Логая та Ганни Кареліної.

Перед фінальним голосуванням на паркеті виступив випускник шоу Голос країни LAUD.

На паркет вийшли всі учасники сезону «Танців зі зірками» — підтримати трійку суперфіналістів.

Третє місце за результатами суддівського та глядацького голосування посіла пара Костянтина Войтенка та Роксоляні Маланчук.

Переможцем сезону стала пара Артура Логая та Ганни Кареліної.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар стали срібними призерами.

— Стільки емоцій я не показувала за все життя, — сказала Ольга крізь сльози. — Цей проект відкриває нове життя!

— Не вірю, що це відбувається, — зізнався Артур Логай. — Я прийшов, щоб сказати, що можливо все. І мене почули. Вірте у себе і свою мрію!

Нагадаємо, що шлях на танцювальний Олімп для актора-тріумфатора 13 сезону шоу був тернистим — на першому кастингу він просто розтягнувся на паркеті.

А букмекери віддавали першість парі Ольги Харлан і Дмитра Дікусара.

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