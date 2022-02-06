«Без операції не обійтися»: Руслана Писанка отримала тяжку травму через падіння на сцені

Українська телеведуча та актриса Руслана Писанка, яка 4 лютого під час вистави знепритомніла прямо на сцені, подякувала друзям, колегам та глядачам за хвилювання та гарячу підтримку.



«Вимушена констатувати діагноз — у мене перелом ноги зі зміщенням. На жаль, без операції не пройде», — уточнила акторка у соцмережі.

Наразі Писанка знаходиться в одній з київських лікарень — лежить на витяжці на спині без руху, її підтримують знеболювальними препаратами. До ноги прикріплена спеціальна гиря, що витягує ногу.

«Відчуття ніби уві сні. Не зі мною. Але все обов'язково буде добре! Ми віримо. Треба просто почекати і набратися терпіння», — додала вона.

За її словами, вчора підіймалася висока температура та підскочив тиск. Сьогодні все вже минулося.

Писанка сподівається, що завтра зможе взяти участь у програмі «Твій день».



Падіння сталося під час вистави «Потяг «Одеса-мама», коли актори танцювали. Руслана Писанка була у взутті на підборах, оступилася й впала. Їй спочатку здалося, що підвернула ногу.

За її словами, швидка приїхала досить швидко. Медики поставили діагноз — перелом ноги зі зміщенням. У понеділок актрисі належить здати необхідні аналізи, тоді лікарі ухвалять остаточне рішення щодо операції.

У лікарні Писанку підтримує чоловік — бізнесмен Ігор Ісаков, а у мережі тисячі її шанувальників.

Ексклюзивне інтерв'ю з Русланою Писанкою читайте на сайті «ФАКТІВ».



Фото https://www.facebook.com/ruslanapisanka

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