Кім Кардаш’ян та Каньє Вест публічно посварилися у соцмережах через дітей

Кім Кардаш'ян та Каньє Вест, які рік тому подали на розлучення, публічно посварилися у соцмережах через дітей. Все почалося після того, як Вест висловив невдоволення тим, що їхня старша дочка Норт без його згоди завела аккаунт у TikTok. Восьмирічна дівчинка веде його разом зі своєю матір'ю. «Оскільки це моє перше розлучення, мені потрібно знати, що мені робити з моєю дочкою, яку виставили на TikTok проти моєї волі?», — написав репер в Instagram.

Кім не залишилася у боргу, відповівши у сторіз свого Instagram. «Постійні нападки Каньє на мене в інтерв'ю та соціальних мережах насправді завдають більшої шкоди, ніж будь-який TikTok North, який можна створити. Як основний годувальник і опікун наших дітей, я роблю все можливе, щоб захистити нашу дочку, а також дозволяю їй висловлювати свої творчі здібності у тому середовищі, в якому вона хоче, під наглядом дорослих, бо це робить її щасливою. Розлучення досить важке для наших дітей, і одержимість Каньє спробами контролювати і маніпулювати нашою ситуацією так негативно і публічно лише завдає ще більшого болю всім», — написала Кардаш'ян.

Уест відгукнувся: «Що ти маєш на увазі під «основним годувальником?». Він додав, що «вся Америка бачила», як Кім відзначала день народження їхньої дочки Чикаго, навіть не надавши Каньє адреси, де відбуватиметься вечірка. Що коли він хотів пограти зі своїм сином, колишня дружина приставила до нього охорону. Що вона звинуватила його у крадіжці. І змусила його скласти тести на наркотики після дня народження Чикаго, вирішивши, що він приймає їх.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дочка Кім Кардаш'ян без дозволу провела відеотур по дому в TikTok та показала маму в ліжку.

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