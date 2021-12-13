26.82 / 27.04 30.18 / 30.54
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дочка Кім Кардаш’ян без дозволу провела відеотур по дому в TikTok та показала маму в ліжку

17:41 13 грудня 2021
Кім Кардаш’ян та Норт

Старша донька Кім Кардаш'ян, восьмирічна Норт, провела в прямому ефірі несанкціонований мамою відеотур по їхньому розкішному каліфорнійському особняку (який сама дівчинка вважає потворним). У тому числі показала Кім, що лежала у ліжку. Світська левиця була шокована поведінкою доньки.

«Мамо, я у прямому ефірі!», — каже дівчинка зі сміхом. На що Кім роздратовано реагує: «Ні, припини! Ти ж знаєш, що тобі не можна». Після чого Норт каже: «Гаразд, бувай». І, мабуть, відчуваючи, що переступила межу, йде. А за кадром чути голос Кім: «Вона правда у прямому ефірі?». І хтось із жінок відповідає: «Не знаю».

Насправді Норт хотіла показати своїм фоловерам, як прикрасили їхню домівку до прем'єри мультфільму «Співай 2». Нещодавно Кім та Норт завели спільний аккаунт у соцмережі TikTok, де у них уже понад 2,1 мільйона підписників.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кім Кардаш'ян та її сестра поділилися своїм фото 27-річної давності — і захопили фанатів.

165

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гаманець

Страховий стаж 35 років: на які категорії чекає додатковий перерахунок пенсій у 2022 році

касові апарати

Касові апарати для ФОП: кому потрібні у 2022 році, умови та штрафи

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

Салат «Кавказька полонянка» на Новий рік: блогерка Ольга Матвій поділилася рецептом ситної та смачної страви з цікавим поєднанням продуктів

пенсії

Черговість виплати пенсій: хто та коли отримує

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.