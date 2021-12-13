Дочка Кім Кардаш’ян без дозволу провела відеотур по дому в TikTok та показала маму в ліжку

Старша донька Кім Кардаш'ян, восьмирічна Норт, провела в прямому ефірі несанкціонований мамою відеотур по їхньому розкішному каліфорнійському особняку (який сама дівчинка вважає потворним). У тому числі показала Кім, що лежала у ліжку. Світська левиця була шокована поведінкою доньки.

«Мамо, я у прямому ефірі!», — каже дівчинка зі сміхом. На що Кім роздратовано реагує: «Ні, припини! Ти ж знаєш, що тобі не можна». Після чого Норт каже: «Гаразд, бувай». І, мабуть, відчуваючи, що переступила межу, йде. А за кадром чути голос Кім: «Вона правда у прямому ефірі?». І хтось із жінок відповідає: «Не знаю».

Насправді Норт хотіла показати своїм фоловерам, як прикрасили їхню домівку до прем'єри мультфільму «Співай 2». Нещодавно Кім та Норт завели спільний аккаунт у соцмережі TikTok, де у них уже понад 2,1 мільйона підписників.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кім Кардаш'ян та її сестра поділилися своїм фото 27-річної давності — і захопили фанатів.

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