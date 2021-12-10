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Шоу-бізнес

Кім Кардаш’ян та її сестра поділилися своїм фото 27-річної давності — і привели у захват фанатів

0:10 11 грудня 2021
Кім Кардаш’ян

Американська модель, телезірка та бізнеследі Кім Кардаш’ян, яка нещодавно обурила користувачів мережі своїми пахвами, поділилася у себе в Instagram архівною фотографією 27-річної давності. На знімку, датованому 1994 роком, Кім зображена разом зі своєю старшою сестрою Кортні. На той час обидві ще були школярками. Кім на фото 14 років, а Кортні — 15 років.

Фанати сестер засипали їх компліментами. «Ви обидві занадто милі!», «У Кім завжди було гарне обличчя», «Ви обидві завжди були страшенно гарненькими», — писали в коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Кім Кардаш'ян розкритикували за «неналежну сукню» на весіллі Періс Хілтон.

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