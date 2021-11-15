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Кім Кардаш’ян розкритикували за «неналежну сукню» на весіллі Періс Гілтон

15:00 15 листопада 2021
Кім Кардаш’ян та Періс Хілтон

Кім Кардаш'ян розкритикували за вибір вбрання на весілля її подруги Періс Гілтон, яка вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума 11 листопада і святкувала весілля три дні поспіль. У соцмережах вважали, що чорна сукня 41-річної Кім зі сміливим декольте була «неналежною» і надто зухвалою для такого заходу. На думку користувачів мережі, Кардаш'ян, яка поділилася своїми знімками в Instagram, також зловжила макіяжем.

«Вона здається помаранчевою по краях», «Так, я не шанувальниця цієї підводки для очей», «Вона має чудовий вигляд, але це не дуже підходить для весілля», «Я не можу бачити в Кім подружку нареченої. Вона надто одержима тим, щоб бути номером один», — писали критики у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кім Кардаш'ян зустрічається з 27-річним голлівудським серцеїдом.

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