Кім Кардаш’ян розкритикували за «неналежну сукню» на весіллі Періс Гілтон
Кім Кардаш'ян розкритикували за вибір вбрання на весілля її подруги Періс Гілтон, яка вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума 11 листопада і святкувала весілля три дні поспіль. У соцмережах вважали, що чорна сукня 41-річної Кім зі сміливим декольте була «неналежною» і надто зухвалою для такого заходу. На думку користувачів мережі, Кардаш'ян, яка поділилася своїми знімками в Instagram, також зловжила макіяжем.
«Вона здається помаранчевою по краях», «Так, я не шанувальниця цієї підводки для очей», «Вона має чудовий вигляд, але це не дуже підходить для весілля», «Я не можу бачити в Кім подружку нареченої. Вона надто одержима тим, щоб бути номером один», — писали критики у коментарях.
Раніше «ФАКТИ» писали — Кім Кардаш'ян зустрічається з 27-річним голлівудським серцеїдом.
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