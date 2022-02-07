Марино, прощавай назавжди? В'ячеслав Узелков заявив, що одружується вдруге

Боксер та колишній тренер проекту «Зважені та щасливі» В'ячеслав Узелков одружується вдруге. Про це він повідомив, спілкуючись із шанувальниками у Instagram. Як повідомляє Гордон, жодних подробиць щодо своєї обраниці боксер розкривати не став.

Про свої нові стосунки Узелков розповідав восени 2021 року. Згодом він зізнався, що хотів би знову створити сім'ю, виховувати дітей.

Перший шлюб Узелкова з фітнес-тренером Мариною Боржемською протримався 19 років, у стосунках пара перебувала ще довше. У 2018 році Марина та В'ячеслав оголосили, що розлучаються. Про причини розірвання шлюбу колишнє подружжя говорило дуже обережно. Марина зізнавалася, що «накопичилося багато всього», В'ячеслав натякав, що зруйнувати їхній союз могла «банальна ревність».

Двоє дітей пари — Роберт та Олівія — після розлучення стали жити з матір'ю. Марина повернула дівоче прізвище.

Через два роки після розлучення із дружиною Узелков вирішив знайти своє сімейне щастя на шоу «Одруження наосліп». Парою Узелкову було обрано його знайому фітнес-тренерку Юлію Черницьку. За підсумками шоу В'ячеслав зізнався, що з Юлією хоче зберегти дружні стосунки, а любить, як і раніше, екс-дружину Марину.

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