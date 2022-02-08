«Настав час»: Наташа Корольова раптово оголосила, що син йде

Співачка Наташа Корольова, якій нещодавно заборонили в'їзд на територію Литви через незаконні виступи в окупованому Росією Криму, розповіла про плани їхнього з Тарзаном сина Архіпа жити окремо.

Як пише «Собеседник», про це співачка розповіла на виставці картин чоловіка — Сергій Глушко останнім часом захоплюється живописом. За її словами, юнак сам ухвалив таке рішення, а вона вирішила йому допомогти: «Архіп планує винайняти квартиру, щоб піти на самостійні хліби. Звичайно, я йому дам суму на завдаток. Тому що зняти квартиру у Москві — це зараз задоволення дороге».

Архіп нічого раніше не казав про своє бажання, проте зараз, певне, «дозрів». «Можливо, відселити Архіпа потрібно було навіть раніше, але він не висловлював такого бажання, тому із зіркового будинку його ніхто не виганяв», — сказала Корольова та додала, що відпускає сина «без тривоги».

Вона назвала розуміння життя їхнім спадкоємцем «правильним»: «Ми всі вклали у нього правильні життєві цінності».

Наталя Корольова впевнена, що її син здатний утримувати себе сам — він дає уроки японської, заробляючи по п'ять тисяч рублів за заняття

«Я поважаю вибір свого сина. Це стосується всього. Навіть якщо його вибір, може, і неправильний, але він — його! Я не маю заважати йому помилятися. Якщо Архіп не навчиться помилятися, буде тепличним створінням. А мені треба, щоб він був пацаном. Потім йому буде набагато простіше та легше у житті!» — сказала Корольова.

19-річний син Корольової та Глушко заручений з молодою стриптизеркою Меліссою Волинкіною, проте мати не у захваті від захоплення сина.

Фото зі сторінки Наташі Корольової у соціальних мережах

334

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter