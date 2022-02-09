Обручка Адель, блакитний Ед Ширан, падіння Енн-Марі: як у Лондоні вручали музичну премію BRIT

Увечері 8 лютого у Лондоні відбулася церемонія вручення головної британської музичної премії BRIT Awards. «Омікрон» британців не налякав, все було як годиться — зірки на червоному хіднику, живі виступи, море емоцій. Церемонію приймав O2 Arena, найвідоміший концертний зал столиці Великобританії.

Організатори BRIT Awards вирішили слідувати віянням часу і вперше в історії престижної премії відмовилися від гендерного поділу номінацій. Жодних кращих співаків та співачок! «Артист року» — так називається відтепер головна категорія. До неї потрапили Адель, Ед Ширан, Сем Фендер, Дейв та Little Simz (справжнє ім'я Сімбіату Абісола Абіола Аджикаво).

До речі, протистояння Адель та Ширана стало головною інтригою церемонії. Ці чудові музиканти виявилися суперниками ще у трьох номінаціях — «Пісня року», «Альбом року», «Найкращий виконавець поп та R&B». Адель обійшла Еда за всіма статтями. Вона отримала премії у категорії «Артист року». Її альбом «30» визнано найкращим. Хіт Easy On Me оголошено «Піснею року».

Дуа Ліпа перемогла у категорії «Найкращий виконавець поп та R&B». Ширану залишилося задовольнятися лише титулом «Автор пісень року».

Адель переповнювали емоції. Складно сказати, що так вплинуло на настрій співачки — три премії, повернення до Лондона після спроби осісти в Лас-Вегасі (Адель зі скандалом скасувала концерти в цьому американському місті) або можливі зміни в особистому житті. Шанувальники зірки звернули увагу на каблучку з діамантом, що виблискувала на тому самому пальці Адель 8 лютого! Багато хто вважав це доказом заручин співачки та її бойфренда Річа Пола. Вони познайомилися приблизно рік тому. Восени, роздаючи численні інтерв'ю у зв'язку з виходом її нового альбому, Адель зізналася, що у них все серйозно. Вона також розповіла, що її 9-річний син Анджело прихильно поставився до Пола.

Адель опинилася у центрі уваги. Тільки подивіться на її каблучку!

Отримуючи заповітну статуетку в категорії «Артист року», Адель подякувала організаторам та шанувальникам, але додала: «Все змінюється, і ця нагорода, зокрема. Але мені все ж таки більше подобається, коли мене називають Співачкою!»

Піднявшись на сцену за черговою статуеткою, Адель зі сльозами подякувала своєму синові та колишньому чоловікові Саймону Конеккі.

Ед Ширан, якщо і був засмучений поразкою, виду не показав. Співак справив враження вибором вбрання для церемонії. Він з'явився на червоній доріжці в блакитному оксамитовому костюмі, змусивши лондонських модників божеволіти від заздрощів. При цьому одружений співак охоче позував фотографам із молодими красунями у відвертих вбраннях.

Ед Ширан у блакитному та Енн-Марі

А таких на BRIT Awards було достатньо. Здавалося, що представниці британської попси змагалися одна з одною, хто покаже більше голого тіла. Фотографії говорять самі за себе.

Ді-джей та ведуча церемонії Майя Джама

Співачка та актриса Ешлі Робертс

Британська поп-зірка Талія Сторм

Дивом не отримала травми під час свого виступу 30-річна співачка Енн-Марі. У неї зненацька підкосилися ноги. Відео падіння красуні відразу облетіло соцмережі.

До лауреатів BRIT Awards цього року увійшли також Біллі Айліш, Олівія Родріго, Little Simz, Сем Фендер, Дейв, Беккі Хілл.

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