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Вдарився головою, пішов спати та не прокинувся: названо причину смерті популярного американського коміка

9:01 10 лютого 2022
Боб Сагет

Названо причину смерті популярного американського коміка та телеведучого Боба Сагета. 9 січня його знайшли мертвим у ліжку номера готелю Ritz-Carlton в Орландо (штат Флорида). Як повідомляє видання New York Daily News із посиланням на сім'ю 65-річного Боба, причиною смерті стала травма голови. Слідчі дійшли висновку, що Сагет, який повернувся до готелю після участі в комедійному шоу, вдарився об щось потилицею, але не звернув на це уваги та спокійно пішов спати. А вранці не прокинувся.

На голові його був виявлений синець. Швидше за все, він помер від крововиливу в мозок.

Вбивство виключають. Сагет також не був під впливом наркотиків. Невірними виявилися також припущення про інфаркт або раптовий інсульт.

Боб Сагет, у якого залишилися 42-річна вдова, журналістка Келлі Ріццо, та три дорослі дочки від першого шлюбу, відомий за роллю у телесеріалі «Повний дім». Він був ведучим програми «Найсмішніші домашні відео Америки». Сагет також здобув неоднозначну популярність за вкрай вульгарні жарти у низці його виступів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Помер актор та майстер бойових мистецтв Роберт Волл — партнер Брюса Лі та Чака Норріса.

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