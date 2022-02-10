«Так зворушилася, що виступили сльози на очах»: Настя Каменських показала, як вибирала сукню для весілля з Потапом

Після «лютневого збою» у Мексиці популярна співачка Настя Каменських знову повернулася до звичного ритму життя.

На її офіційному каналі NKofficial нещодавно з'явився ролик про те, як співачка довго вибирала сукню для весілля з Потапом у 2019 році.

«У цьому випуску я покажу відео з примірки та кадри з нашою з Льошею весільної церемонії. Коли я їх переглядала, то так зворушилася, що у мене знову виступили сльози на очах. І я дуже рада, що можу нарешті поділитися цим відео з вами», — написала вона у підписі до ролика.

За словами Насті, їй довелося приміряти десятки різних варіантів, поки вона не знайшла «той самий» — і це навіть попри те, що вона знала, який силует хоче!

«Я, як і кожна дівчинка, мільйон разів уявляла собі свою сукню. Саме ту саму сукню, в якій я піду під вінець», — розповіла Каменських.

Але в салоні знаменитості довелося одягати велику кількість суконь різних моделей — коротку пишну, сукню з пір'ям і навіть білий костюм зі штанами. Адже яка жінка проґавить можливість допомогти брати участь у підготовці до одруження! А Настя прийшла у салон з мамою, подругою Анею Задорожною, організаторами церемонії та іншими представниками «групи підтримки».

У результаті їй довелося переміряти велику кількість нарядів, тому що визначитися з «тим самим» було дуже важко — побачивши кожну з весільних суконь дами просто мліли й заявляли, «що це саме воно».

«Щоразу, коли я виходила, дівчатка починали плакати і кричати: «О, це так мило! Так круто! Ось воно, ось воно!». І ось уже двадцята сукня пішла, а вони всі говорили: «Ось воно!» — згадує NK.

У результаті їй довелося приймати рішення самій, і вибір впав на вбрання від ізраїльського дизайнера. Каменських заявила, що одразу зрозуміла — у цій сукні вона вийде заміж. І зберігає її досі, навіть одягала ще раз — для відео до пісні «Почуття».

«Такі одразу спогади неймовірні! Навіть виступили сльози, бо цей святковий день пролетів для мене як мить! У мене було стільки прекрасного, стільки яскравих вражень, що захотілося на секунду туди повернутися», — ділиться співачка.

Нагадаємо, Настю Каменських часто критикують за безліч фото у напівоголеному вигляді. Проте співачка не звертає уваги на хейтерів та продовжує публікувати свої «гарячі» знімки, які так подобаються її шанувальникам. Нещодавно Настя у відвертому купальнику станцювала під пісню італійських партизанів «Белла Чао».

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