Померла зірка «Відлиги» та «Стиляг»

Померла актриса театру та кіно Євгенія Брік, відома глядачам за фільмом «Стиляги», серіалам «Марш Турецького», «Каменська», «Відлига».

Про смерть актриси, яка померла на 41-му році життя, повідомила журналістка Катерина Гордєєва, яка працює у Фонді допомоги хоспісам ВІРА. За її словами, Євгенія Брік довго хворіла, проте не хотіла, щоби про це хтось знав.

У актриси залишилися чоловік, дочка, сестра та мама.

У Вікіпедії пишуть, що Євгенія Брік із чоловіком із 2008 року постійно проживала в США, а до Росії вони приїжджали працювати.

Раніше повідомлялося про смерть Леоніда Куравльова — актор помер у віці 85 років.

Також нещодавно не стало сценариста та режисера Віктора Мережка.

Фото Євгенії Брік із соціальних мереж

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