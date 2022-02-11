27.82 / 28.06 31.65 / 32.05
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Померла зірка «Відлиги» та «Стиляг»

9:46 11 лютого 2022
Євгенія Брік

Померла актриса театру та кіно Євгенія Брік, відома глядачам за фільмом «Стиляги», серіалам «Марш Турецького», «Каменська», «Відлига».

Про смерть актриси, яка померла на 41-му році життя, повідомила журналістка Катерина Гордєєва, яка працює у Фонді допомоги хоспісам ВІРА. За її словами, Євгенія Брік довго хворіла, проте не хотіла, щоби про це хтось знав.

У актриси залишилися чоловік, дочка, сестра та мама.

У Вікіпедії пишуть, що Євгенія Брік із чоловіком із 2008 року постійно проживала в США, а до Росії вони приїжджали працювати.

Раніше повідомлялося про смерть Леоніда Куравльова — актор помер у віці 85 років.

Також нещодавно не стало сценариста та режисера Віктора Мережка.

Фото Євгенії Брік із соціальних мереж

363

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

пиріжки

Бюджетна страва від Людмили Борщ: «ледачі» домашні пиріжки — готуються на сковорідці, але смак забути неможливо

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

Валерій Меладзе

«Ти нічого не переплутала»: Меладзе обурило прохання Джанабаєвої (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.