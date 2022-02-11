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«Все пройшло гідно»: Козловський повідомив про важливу подію в житті

14:15 11 лютого 2022
Віталій Козловський

Співак Віталій Козловський розповів підписникам в Instagram про важливу подію у житті. Козловський здобув другу вищу освіту і тепер є фахівцем з естрадного співу. За словами Віталія, захистом магістерського диплома у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв він залишився задоволеним.

«Не виспався, не поснідав, але все пройшло гідно», — поділився Козловський.

За першою спеціальністю Віталій — журналіст. В інтерв'ю «ФАКТАМ» Козловський розповідав, що журналістська освіта йому допомогла стати ведучим на музичному каналі. Карантинну паузу Віталій вирішив використати для здобуття нових знань.

«Коли почалася пандемія, я вирішив, що хочу продовжувати освіту. І Всесвіт незабаром відреагував на це моє бажання. Мені надійшла пропозиція викладати вокал у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. Я погодився, бо маю величезну практику. Але вирішив паралельно навчатися на відділенні вокалу», — розповів Козловський.

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