27.90 / 28.14 31.73 / 32.11
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Сімейна справа: онука Алли Пугачової розпочала «кар'єру» співачки

22:58 11 лютого 2022
Сімейна справа: онука Алли Пугачової розпочала «кар&#39;єру» співачки

Внучка Алли Пугачової Клавдія Земцова за свої дев'ять років встигла кілька разів виступити на сцені з мамою Крістіною Орбакайте. А тепер навіть записала із нею спільну пісню.

Про це Крістіна написала у своєму Instagram .

«Прем'єра! Ми з Клавочкою приготували для вас сюрприз. „Маленький принц“ — ця лірична та неймовірно гарна композиція занурює у добру атмосферу дивовижного світу. Слухайте та завантажуйте пісню „Маленький принц“ на всіх цифрових майданчиках», — повідомила вона.

Очевидно, знаменитість бачить у дочці продовження династії артистів. Адже й сама Христина колись пішла стопами знаменитої мами — співачки Алли Пугачової.

Шанувальники підтримали починання Орбакайте, написавши у коментарях, що юна Клавдія має всі шанси продовжити династію артистів у сім'ї Пугачової.

«Люблю. Гідне продовження»; «У Клави ніжний і одночасно дорослий голос, цю пісню хочеться слухати і слухати»; «Дуже красиво виконали, браво», — кажуть коментарі.

Нагадаємо, раніше доньки Алли Пугачової та Крістіни Орбакайте влаштували танцювальний батл, який здивував і захопив шанувальників зіркового сімейства Примадонни.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Віталій Козловський

«Все пройшло гідно»: Козловський повідомив про важливу подію в житті

Валерій Меладзе

«Ти нічого не переплутала?»: Меладзе обурило прохання Джанабаєвої (відео)

кернес

Померла невістка Геннадія Кернеса

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.