Сімейна справа: онука Алли Пугачової розпочала «кар'єру» співачки

Внучка Алли Пугачової Клавдія Земцова за свої дев'ять років встигла кілька разів виступити на сцені з мамою Крістіною Орбакайте. А тепер навіть записала із нею спільну пісню.

Про це Крістіна написала у своєму Instagram .

«Прем'єра! Ми з Клавочкою приготували для вас сюрприз. „Маленький принц“ — ця лірична та неймовірно гарна композиція занурює у добру атмосферу дивовижного світу. Слухайте та завантажуйте пісню „Маленький принц“ на всіх цифрових майданчиках», — повідомила вона.

Очевидно, знаменитість бачить у дочці продовження династії артистів. Адже й сама Христина колись пішла стопами знаменитої мами — співачки Алли Пугачової.

Шанувальники підтримали починання Орбакайте, написавши у коментарях, що юна Клавдія має всі шанси продовжити династію артистів у сім'ї Пугачової.

«Люблю. Гідне продовження»; «У Клави ніжний і одночасно дорослий голос, цю пісню хочеться слухати і слухати»; «Дуже красиво виконали, браво», — кажуть коментарі.

Нагадаємо, раніше доньки Алли Пугачової та Крістіни Орбакайте влаштували танцювальний батл, який здивував і захопив шанувальників зіркового сімейства Примадонни.

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