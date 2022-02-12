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Шоу-бізнес

«Земля мені пухом»: зірка «Папанек» посміявся з того, що його оголосили померлим

16:31 12 лютого 2022
Сморигін

Артист «Дизель Шоу» Євген Сморігін, який замислився нещодавно про зміну професії, повідомив своїм передплатникам дивну новину — у Google з'явилася інформація, що Сморігін помер.

«Друзі, у мене для вас не дуже хороша новина… 8 лютого цього року Google мене поховав. Я помер у місті Миколаєві. Земля мені пухом. Пропоную 8 лютого зробити свято „Євгес Воскрес“. Усім миру та здоров'я! Не хворійте!» — написав артист та опублікував витримку з Вікіпедії.

Фанати артиста були шоковані цією новиною. Вони бажають Євгену та його родині здоров'я. Багато хто пише, що така новина — до довгого життя. Дякують за творчість, кажуть, що радо дивляться «Папаньки».

Нагадаємо, Євген Сморігін з Мінська. Колись він входив до зоряного складу білоруської команди «ПП» (Мінськ). Сморігін давно вже живе у Києві. Він один із засновників популярного гумористичного шоу «Дизель студіо». Вміння смішити людей Євген вважає своїм покликанням.

Фото в Instagram/smorigin_evgeni

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