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«Кохання врятує світ»: дружина Монатіка зворушливо привітала його з Днем святого Валентина

10:00 14 лютого 2022
Ірина та Дмитро Монатік

Дружина популярного артиста Дмитра Монатіка, який здивував стійкою на голові під час відпочинку на Мальдівах, зворушливо привітала його з Днем святого Валентина. Ірина звернулася до чоловіка зі своєї сторінки в Інстаграмі. Вона зізналася йому в безмежному коханні й побажала всім відчути таке сильне почуття, яке дарує крила та віру у завтрашній день.

«Кохання обов'язково врятує Світ. Це почуття завжди дарує крила та віру у завтрашній день. Від щирого серця, завжди всім щиро бажаю зустріти свою людину, з якою всі радості взаємної любові відчувати протягом усього життя! Я дякую всесвіту і Всевишньому за @monatik_official Люблю тебе, мій любий, безмежно!», — пише Ірина.

Цього дня в артиста запланований концерт у Ташкенті. А Ірина з синами Данею та Платоном чекатимуть його вдома.

«Ми з хлопчиками чекатимемо його вдома і віритимемо, що все обов'язково буде добре! Кохання Вам, дорогі друзі, у всіх його проявах», — побажала дружина Монатіка.

Нагадаємо, у День святого Валентина можна привітати коханих гарними листівками та віршами. А також приготувати легку романтичну страву на вечір — гарний та смачний салат «Гранатове серце».

Фото instagram.com/irinamonatik

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