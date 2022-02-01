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Дмитро Монатік оригінально зустрів Китайський Новий рік стійкою на голові

12:37 1 лютого 2022
Дмитро Монатік

Після гастрольного туру по США Дмитро Монатік із дружиною Іриною та синами Данею та Платоном вирушили відпочивати на Мальдіви. Артист насолоджується відпусткою, спокійним проведенням часу з найближчими людьми і ділиться атмосферними фото. У день Китайського Нового року Дмитро здивував шанувальників стійкою на голові в басейні.

«Зустрічаємо Китайський Новий рік спортивно! Такі вправи роби, спина буде здорова! Дивись на світ інакше», — підписав світлини Монатік.

На фото жваво відреагували його передплатники, серед яких чимало зіркових друзів. Вони дивуються, як артист примудрився провернути такі трюки.

Нагадаємо, під час гастрольного туру у США Монатік відзначив день народження сина Платона. Артист зворушливо звернувся до нього в мережі.

Раніше Дмитро Монатік зізнався, де мріє зустріти старість.

Фото instagram.com/monatik_official

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