Дмитро Монатік оригінально зустрів Китайський Новий рік стійкою на голові

Після гастрольного туру по США Дмитро Монатік із дружиною Іриною та синами Данею та Платоном вирушили відпочивати на Мальдіви. Артист насолоджується відпусткою, спокійним проведенням часу з найближчими людьми і ділиться атмосферними фото. У день Китайського Нового року Дмитро здивував шанувальників стійкою на голові в басейні.

«Зустрічаємо Китайський Новий рік спортивно! Такі вправи роби, спина буде здорова! Дивись на світ інакше», — підписав світлини Монатік.

На фото жваво відреагували його передплатники, серед яких чимало зіркових друзів. Вони дивуються, як артист примудрився провернути такі трюки.

Нагадаємо, під час гастрольного туру у США Монатік відзначив день народження сина Платона. Артист зворушливо звернувся до нього в мережі.

Раніше Дмитро Монатік зізнався, де мріє зустріти старість.

Фото instagram.com/monatik_official

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