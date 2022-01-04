Після напруженої роботи наприкінці року та новорічних корпоративів, які годують артистів майже весь рік, більшість українських зірок шоу-бізнесу в січні воліє відпочивати. Знаменитості обирають теплі заморські країни, екзотичні острови чи засніжені гори. А деякі примудряються поєднувати роботу з відпочинком, як це робить, наприклад, Віктор Павлік .



*Фото instagram.com/repyahovakate

Разом із дружиною Катериною, маленьким сином Мишком він вирушив до Карпат. Зіркове сімейство зупинилося у готелі в Яремчі, де у Віктора заплановані виступи. У перервах між концертами співак їздить до Буковеля кататися на лижах. У цьому готелі можна зустріти і Тоню Матвієнко з Арсеном Мірзояном. До речі, у Карпатах відпочиває і Леся Нікітюк, новорічний корпоратив у Буковелі вів Володимир Остапчук.

Телеведуча Лілія Ребрик також залишилася в Україні. Разом із чоловіком Андрієм та доньками Діаною та Поліною вона вирушила до рідних Чернівців до батьків. Для молодшої доньки це стало першою подорожжю потягом.

Лілія каже, що такі святкові візити до батьків занурюють її атмосферу дитинства.

«Ми з року в рік їздимо до батьків! Ми шукаємо і знаходимо своє натхнення поруч із ними, щоб як у дитинстві: шалено ароматно пахне з кухні, значить, там щось чаклує мама, та дітям до неї зась! Поруч із дітьми метушиться тато, розкривають новорічні подарунки — їх дбайливо та з любов'ю поклали ще новорічної ночі під ялинку спеціально для нас. І цього так не вистачає у дорослому заклопотаному житті», — розповіла Лілія.



*Фото instagram.com/liliia.rebrik

Дмитро Монатік разом із командою, дружиною та синами вирушив до США, де у нього заплановані концерти.

Артист поєднує роботу із сімейним відпочинком, у перервах між виступами він гуляє з дітьми, показує їм цікаві музеї та парки розваг. Особливе враження на хлопчиків справило відвідування Діснейленду. Яскравими фотографіями дружина артиста Ірина поділилася в Інстаграм.



*Фото instagram.com/irinamonatik

Телеведуча Іванна Онуфрійчук разом із чоловіком Алмазом провела романтичну відпустку на Мальдівах. А потім вирушила до засніжених Альп. У Куршевелі вони возз'єдналися з рідними, розтинають на лижах засніжені схили елітного курорту.



*Фото instagram.com/ivannaonufriichuk

Відомий хореограф, суддя «Танців із зірками» Влад Яма з дружиною Ліліаною та сином Леоном вирушили у подорож до Мексики. Вони прилетіли до США, а потім на машині поїхали до Тулума. Дорогою не обійшлося без пригод. Вони пробили колесо, тож довелося робити близько десяти зупинок. Але й у цьому дружина Ями знайшла позитив — вона знімала неймовірні краєвиди за вікном та ділилася емоціями в Інстаграм.

Телеведучий Тимур Мірошниченко з дружиною Інною та друзями відлетіли на Шрі-Ланку. Там екзотики — хоч греблю гати. В їхній готельний номер на третьому поверсі то варан заповзе, то змія.

«Шрі-Ланка — однозначно найяскравіше місце з усіх, що ми бачили. Тут вже накладено фільтри барвистості та яскравості. Не можу звикнути, що тут таааак красиво!», — поділилася Інна.



*Фото instagram.com/timur.miroshnychenko

Співачка Слава Камінська вирушила на канікули до Туреччини. Там хоч і не надто тепло, близько 20 градусів, проте зараз готель не заповнений і можна насолодитися спокійним відпочинком, зайнятися спортом і релаксувати в спа-салоні.



*Фото instagram.com/babaslavka

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зірки зустріли Новий рік. Вєрка Сердючка феєрично запалювала у Дубаї.

Атмосферним новорічним відео поділився Олег Винник.

А Софія Ротару зустріла свято у родинному колі — із сином, невісткою та онуками. До речі, Анатолій та Софія приїхали у гості зі своїми половинками.

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