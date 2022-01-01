Незабаром буде весілля: Софія Ротару вперше запросила на сімейне свято нареченого онуки Соні та дівчину онука Анатолія (фото)

Схоже, незважаючи на «заборону» Софії Ротару внучці виходити заміж («надто юна»), серце бабусі не витримало аргументів рідних, і вона починає потихеньку міняти позицію.

Такий висновок можна зробити з публікації народної артистки в Instagram, де показано зустріч сімейством Ротару-Євдокименків нового 2022 року.

«Друзі, з Новим роком! Здоров'я всім, миру та кохання!» , — написала побажання під одним із фото Софія Михайлівна.

У ще одному пості вона побажала своїм шанувальникам любити та берегти рідних та близьких, та опублікувала спільне сімейне фото, на якому син Руслан із дружиною Світланою, онуки, Анатолій та Соня, а також мама Світлани.

У свою чергу, невістка Софії Ротару Світлана Євдокименко опублікувала інші знімки, з яких можна зрозуміти, що на урочистість були запрошені також наречений Соні Денис Жаданов та ще одна невідома дівчина, яка, найімовірніше, є подругою онука Анатолія.

У коментарях фоловери Софії Михайлівни побажали їй і всьому сімейству щасливого Нового року, а також висловили припущення, що, можливо, позиція бабусі пом'якшилася, і Сонечка зможе нарешті поєднати свою долю з коханим Денисом. Адже вона така розумниця!

Нагадаємо, що племінниця Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) показала у Instagram, як вони з коханим та мамою Лідою зустрічали Новий рік у Чернівцях у вузькому сімейному колі.

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