27.14 / 27.42 30.55 / 31.04
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Незабаром буде весілля: Софія Ротару вперше запросила на сімейне свято нареченого онуки Соні та дівчину онука Анатолія (фото)

16:54 1 січня 2022
Софія Ротару

Схоже, незважаючи на «заборону» Софії Ротару внучці виходити заміж («надто юна»), серце бабусі не витримало аргументів рідних, і вона починає потихеньку міняти позицію.

Такий висновок можна зробити з публікації народної артистки в Instagram, де показано зустріч сімейством Ротару-Євдокименків нового 2022 року.

«Друзі, з Новим роком! Здоров'я всім, миру та кохання!» , — написала побажання під одним із фото Софія Михайлівна.

У ще одному пості вона побажала своїм шанувальникам любити та берегти рідних та близьких, та опублікувала спільне сімейне фото, на якому син Руслан із дружиною Світланою, онуки, Анатолій та Соня, а також мама Світлани.

У свою чергу, невістка Софії Ротару Світлана Євдокименко опублікувала інші знімки, з яких можна зрозуміти, що на урочистість були запрошені також наречений Соні Денис Жаданов та ще одна невідома дівчина, яка, найімовірніше, є подругою онука Анатолія.

У коментарях фоловери Софії Михайлівни побажали їй і всьому сімейству щасливого Нового року, а також висловили припущення, що, можливо, позиція бабусі пом'якшилася, і Сонечка зможе нарешті поєднати свою долю з коханим Денисом. Адже вона така розумниця!

Нагадаємо, що племінниця Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) показала у Instagram, як вони з коханим та мамою Лідою зустрічали Новий рік у Чернівцях у вузькому сімейному колі.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Вони разом?»: судді «МастерШефа» Ярославський та Мартиновська приголомшили інтимними фото

«Вони разом?»: судді «МастерШефа» Ярославський та Мартиновська приголомшили інтимними фото

Газовий котел

З 1 січня всім українцям перерахують розмір абонплати за газ

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з&#39;їдають за п&#39;ять хвилин

Салат нарозхват: рецепт «Віолетти», яку з'їдають за п'ять хвилин

Гроші у руках

Пенсії 2022: на скільки зростуть виплати тим, хто має повний страховий стаж, пояснює ексміністр

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.