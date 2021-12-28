Монатик зізнався, де мріє зустріти старість

Популярний артист Монатік, який вразив шанувальників кавером на пісню Кузьми Скрябіна, розповів, як вони з дружиною Іриною проводять час і де мріють зустріти старість.

За словами Дмитра, у зв'язку із роботою вони багато подорожують. Але навіть у робочих поїздках знаходять час для романтичних побачень.

«У нас достатньо часу насолоджуватися одне одним. Тим більше, коли ми зараз мандруємо разом. Були моменти, коли ми сумували одне за одним, а зараз ми насолоджуємось одне одним. І це круто. Бо сини були зовсім маленькі, а мені треба було їздити. Але найтриваліший час, на який ми розлучалися, це рівно на 7 днів, не більше. Нині час є. І побачення у нас такі імпровізовані. Наприклад, ми в Монтенегро чи Мілані по роботі. І це круто, що музика, яку твориш, відкриває тобі кордони і можеш бачитися зі своєю дружиною на побаченні в Мілані чи ще десь. Ми це називаємо воркінг тревел», — розповів Дмитро Монатік програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Зараз вони готуються до великого туру по США. На гастролі вирушать усією родиною, візьмуть із собою синів. За словами Монатіка, його приваблює океан. У такому місці, у теплій країні, він мріє зустріти старість.

«Оселитися за кордоном — поки що точно в планах немає. Але десь у старості жити біля океану — я дуже мріяв. Це наша із дружиною заповітна мрія на потім. Щодо світового визнання — ну це як доля дасть», — поділився Дмитро.

Раніше Дмитро Монатік не афішував особисте життя та не показував фото дітей. Тепер він ділиться їхніми досягненнями та публікує зворушливі сімейні фото.

Фото instagram.com/monatik_official

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