«Рідна, а не названа»: Наомі Кемпбелл вперше показала дев'ятимісячну доньку

Знаменита британська супермодель Наомі Кемпбелл дала інтерв'ю британській версії журналу Vogue та знялася разом зі своєю донькою, вперше показавши її обличчя. Про те, що у неї народився первісток, Наомі повідомила у травні минулого року. Новина стала сюрпризом для її фанатів. Наомі тоді не розкрила, як завела дитину. Ходили чутки, що вона могла скористатися послугами сурогатної матері або ж удочерити дівчинку. Наразі 51-річна Кемпбелл, яка досі так і не назвала ім'я своєї дитини, уточнила, що її дочка не є названою. «Це моя дитина», — сказала вона, уникаючи подробиць. Кемпбелл також сказала, що може перерахувати на пальцях однієї руки кількість людей, які знали, що вона готується стати мамою.

«Вона — найбільше благословення, яке я колись могла собі уявити. Це найкраще, що я колись робила», — зізналася модель, яка не виключила, що у майбутньому може стати матір'ю знову.

Кемпбелл у захваті від того, що почувається «знову дитиною», проживаючи життя разом зі своєю маленькою дівчинкою.

«Я знову згадую дитячі віршики, граю і дізнаюся, скільки нових чудових іграшок з'явилося у світі! І ляльок! Речі, про які я навіть не могла мріяти», — каже вона.

На запитання, що її найбільше здивувало як нову маму, Кемпбелл відповіла: «Моя дочка на першому місці». І додала: «Все, що я роблю, я роблю для неї — ось і все. Це так безкорисливо, чи не так?».

Наомі, яка досі не завершила кар'єру моделі, також розповіла, що нервує, коли виходить на подіум із 18-річними дівчатами. Хоча досвіду у неї набагато більше.

«Маю сказати, на одному з шоу я подумала: «Дівчатка, давайте! Ворушіть ногами! Чому ви так повільно йдете? Я безперечно відчуваю, що мій час був більш радісним. Ми посміхалися! Ми маємо показувати нашу індивідуальність», — розповіла вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — Наомі Кемпбелл знялася в рекламі топлес, але відразу в трьох трусах.

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