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Шоу-бізнес

Майбутня зірка: у мережі з'явилося нове відео танців 15-річної Шайло — доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

0:10 16 лютого 2022
Шайло

15-річна біологічна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло, яка вже кілька місяців відвідує уроки хіп-хопу для новачків у Лос-Анджелесі, демонструє помітний прогрес. У мережі з'явилося нове відео танців дівчинки, яка рухається дедалі впевненіше. «Майбутня зірка», — відзначають користувачі мережі.

Дочка знаменитих батьків, яка лише недавно усвідомила себе привабливою дівчиною та відмовилася від властивого їй протягом багатьох років іміджу хлопчика, поки що шукає свого місця під сонцем. Їй пророкують успішну кар'єру в шоубізнесі, за що б вона не взялася — танці, акторську гру чи роботу моделі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Анджеліна Джолі привела свою 17-річну доньку Захару з собою до Капітолія та зі сльозами вимовила промову.

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