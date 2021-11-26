Поки 15-річна біологічна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло думає про кар'єру моделі, з'ясувалося, що вона дуже непогано танцює. Як пише видання In Touch Weekly, дівчинка відвідує уроки хіп-хопу для новачків у Лос-Анджелесі. І в неї добре виходить. У мережі розповсюдилися відео танців за участю Шайло.

«Шайло – типова 15-річна дівчина, і вона висловлює себе по-різному. Зараз її головне кохання - це танець, і вона справді гарна в цьому. Їй подобається, що вона може відчувати музику, розслаблятися та бути вільною, що дуже важливо. Їй подобаються всі стилі танців, але улюбленими є хіп-хоп та фристайл», - розповіло джерело».

Шайло легко запам'ятовує рухи та без зусилля їх відтворює. Анджеліні це дуже подобається, тому що, як вона каже, ні вона сама, ні Бред такого таланту не мають. Батьки пишаються здібностями доньки.

Шайло Джолі-Пітт останнім часом почала з'являтися на публіці в жіночних образах. Хоча, як писали «ФАКТИ», для останнього свого виходу разом із матір'ю та братом знову обрала свій фірмовий «андрогінний» стиль.

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter