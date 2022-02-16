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Модель Лінда Євангеліста вперше показала наслідки невдалої спроби видалення жиру, яка спотворила її тіло.

0:10 17 лютого 2022
Лінда Євангеліста

Одна з найвідоміших моделей 1990-х Лінда Євангеліста, яка близько п'яти років жила самітницею через наслідки невдалої спроби позбутися зайвого жиру, вперше показала своє тіло після процедури, що його понівечила, і дала інтерв'ю журналу People.

Лінда спробувала зробити апаратну кріоліпосакцію Zeltiq CoolSculpting. Але зіткнулася з рідкісним побічним ефектом. У неї виникла парадоксальна гіперплазія жирової тканини. Тобто, її жирові відкладення не зменшилися, а навпаки розрослися.

За словами 56-річної Лінди, протягом трьох місяців після процедури вона почала помічати опуклості, що затверділи, на підборідді, стегнах, в області грудей. Вона намагалася виправити це за допомогою дієти та тренувань. Але потім все ж таки звернулася до лікаря, який поставив їй діагноз і сказав, що жодні дієти та вправи ситуацію ніколи не покращать.

«Я любила ходити подіумом. А тепер я боюся зустрітися з кимось, кого знаю. Я більше не можу так жити, ховатися та соромитися. Я просто не можу більше жити в цьому болі. Я нарешті хочу заговорити «, — зізналася вона.

Лінда зробила дві операції з ліпосакції, але вони теж не дали результату. Модель каже, що більше не дивиться на себе у дзеркало, бо там відбивається не вона.

«Чому ми відчуваємо необхідність робити це зі своїм тілом? Я завжди знала, що постарію. І я знаю, що тіло проходить через деякі речі. Але я просто не думала, що виглядатиму так», — сказала вона. Вона додала, що більше не впізнає себе — не лише фізично, а і як особистість. І визнає, що супермодель Лінда Євангеліста певною мірою померла.

У вересні Євангеліста подала до суду Zeltiq Aesthetics, якій належить CoolSculpting, вимагаючи 50 мільйонів доларів компенсації.

Фото People

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