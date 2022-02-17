Блогерша Стужук потрапила у скандал: що відомо

Популярна Instagram-блогерка та багатодітна мама Софія Стужук, яку раніше критикували за «пластику», викликала новий шквал критики через коротке відео, яке вона виклала у соціальні мережі.

У її сториз в Instagram з'явилися кадри, зняті в ОАЕ, із фразою: «Обережно, росіяни в Дубай». Втім, відео швидко зникло, проте журналісти «Глянцю» встигли його зберегти.

Видання звернуло увагу на той факт, що відео було викладено у мережу 16 лютого — у день, коли не виключалося вторгнення Росії в Україну та коли в країні було оголошено День єднання.

Раніше Стужук захейтіли за те, що вона вирушила до Карпат, залишивши трьох дітей на няню. У відповідь блогерка сказала, що виправдовуватися не збирається.

Фото Софії Стужук із соціальних мереж

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