Винник вразив несподіваним секстетом (відео)

Популярний співак Олег Винник, який взяв участь в «Українській пісні року», заспівав з іншими учасниками «Многая літа».

Невеликий відеоролик з'явився у сторіз у Instagram співака. Разом із ним співали Михайло Поплавський, Анна Трінчер, Wellboy, Павло Зібров та Gena Viter. Усі вони були на ювілейній музичній премії «Українська пісня року-2021» у «ректора, який співає».

Раніше Олег Винник зізнався фанам, що має бути щасливим, коли щось створює. «Пісня — це не цегла, хоча, і її також треба класти з любов'ю. Те саме й у творчості», — написав він у соціальних мережах.

Фото — скріншот

249

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter