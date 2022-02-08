«Олеже, ви краш»: фанати Винника відреагували на «стан щастя»

Автор хіта про щастя співак Олег Винник, який став секс-символом країни, зізнався фанам, що повинен перебувати в стані щастя, коли щось створює. Такий філософський запис він зробив у Instagram.

«Пісня — це не цегла, хоча, і її також потрібно класти з любов'ю. Те ж саме і в творчості», — написав він, давши зрозуміти, що стан закоханості теж допомагає творити.

У коментарях фанатки-«вовчиці» не стримали захоплення від стильного вигляду співака та почали освідчуватися йому у коханні.

Нагадаємо, невдовзі Винник може втратити свою бек-вокалістку — Таїсія Сватко, яку вважають таємною дружиною співака, твердо вирішила розпочати сольну кар'єру.

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