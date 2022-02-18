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Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через угоду з російським бізнесменом

7:51 18 лютого 2022
Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Бред Пітт подав до суду Лос-Анджелеса на Анджеліну Джолі, з якою досі не оформив розлучення і не розв'язав проблему опікунства над дітьми. Як повідомляє видання The New York Post, актор звинувачує колишню дружину в тому, що вона незаконно продала свою частку їхнього французького маєтку Château Miraval («Шато Міраваль»), на території якого розташовані виноградники та виноробне господарство. Цей маєток-замок подружжя разом придбало у 2008 році за 28,4 мільйона доларів як свій сімейний будинок. Саме тут вони зіграли весілля у 2014 році.

Спочатку Пітту належало 60% акцій компанії Quimicum, якій належить маєток та виноградник, а Джолі — 40%. У 2013 році Пітт віддав Джолі частину своїх акцій — так що кожному з подружжя належало по 50%. Після цього Джолі припинила вкладати гроші в бізнес, тоді як Пітт продовжував інвестувати мільйони доларів.

При цьому, за словами Бреда, подружжя домовилося, що жоден з них не продаватиме свою частку стороннім особам без дозволу партнера. Проте Анджеліна всупереч бажанню Бреда і без його відома уклала угоду про продаж із російським бізнесменом Юрієм Шефлером.

Пітт стверджує, що вона мала спочатку запропонувати йому самому викупити частку бізнесу з виробництва рожевого вина, в який він вклав стільки грошей та особистих зусиль. До того ж актор заявив, що тепер позбавлений можливості вважати маєток своїм приватним будинком.

Раніше «ФАКТИ» писали — Майбутня зірка: у мережі з'явилося нове відео танців 15-річної Шайло — доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.

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