У стилі Єви: сестри Белла та Джіджі Хадід знялися повністю оголеними з яблуком

Сестри-супермоделі Белла та Джіджі Хадід знялися в рекламі Versace у стилі біблійної Єви — повністю оголеними, прикриваючись лише довгим волоссям та сумочками. На кадрі, який опублікувала в Instagram головний креативний директор модного дому Донателла Версаче, сестри тримають у переплетених руках яблуко. А навколо ноги Белли обвилась змія.

Деякі користувачі мережі залишилися незадоволені «демонічним символізмом». Інші розкритикували авторів знімку використання змії. «Тварини — це не реквізит», — писали вони.

У 1995 році у схожій рекламі Versace (але без рептилії) знялися німецька супермодель Клаудіа Шиффер та голлівудський актор Сільвестр Сталлоне.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Не могла себе контролювати»: «найкрасивіша у світі жінка» Белла Хадід зізналася, що зав'язала з алкоголем.

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