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Сестра Жанни Фріске знову вагітна після викидня

12:58 18 лютого 2022
Сестри Фріске

Молодша сестра покійної Жанни Фріске 35-річна Наталя поділилася величезною радістю — невдовзі вона стане мамою! Для жінки це особливо важливо, адже у 2015 році на тлі хвороби сестри у неї стався викидень.

Про свій новий статус співачка, яка замінила Жанну у групі «Блестящие», повідомила в Instagram .

«Довго я приховувала свій всесвіт від чужих очей. Не хотіла її ні з ким ділити, але наша улюблена „преса“ не може жити спокійно, потрібно обов'язково влізти своїми брудними мовами і все зіпсувати… Ну що ж, приховувати вже нема рації. Так, я чекаю на малюка, і дуже щаслива. Я довго чекала на цей чудовий подарунок і дуже оберігала його від чужих очей. Обов'язково розповім усе, але трохи пізніше», — написала вона, показавши «вагітне» фото.

У кадрі жінка постала оголеною, в образі чарівної феї.

Фани співачки щиро пораділи за неї, назвавши її богинею і натхненням.

Відомо, що три роки тому Наталія розлучилася з чоловіком, співробітником МНС Сергієм Вшивковим. Нині вона у стосунках із Олександром Тітовим.

Раніше чутки про першу вагітність підтвердила і співачка MARUV (Ганна Корсун).

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