Вагітна MARUV в латексі показала кругленький животик

Епатажна співачка MARUV, яка пояснила раніше, чому українські артисти виступають в Росії, вперше підтвердила свою вагітність. Новиною про майбутнє поповнення в сім'ї артистка поділилася в Інстаграм у свій день народження. MARUV назвала материнство найкращим подарунком до свята і показала кругленький животик в латексній сукні.

Та дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з @alexanderkorsun в очікуванні малюка — вважаю це найдивовижнішим подарунком!", — написала MARUV.

Стать малюка та термін вагітності співачка уточнювати не стала.

У коментарях її вітають зіркові друзі Тетяна Решетняк, Катерина Варнава, Ігор Крутой, Анатолій Анатоліч та інші.

Нагадаємо, чутки про вагітність MARUV з'явилися кілька місяців тому, але співачка майстерно ховала живіт, збиваючи з пантелику шанувальників.

Раніше новиною про поповнення у сім'ї поділився актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок. Вони з дружиною чекають на третю дитину.

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