«До останнього думали, що буде хлопчик»: актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок розсекретив стать майбутньої дитини

Актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок, який незабаром стане батьком втретє, розсекретив стать майбутньої дитини та розповів, як сини Гліб та Лук'ян відреагували на поповнення у сім'ї.

Олександр зізнався, що вони з дружиною давно мріяли про дівчинку. А коли дізналися про вагітність, були певні, що в сім'ї з'явиться ще один син.

Дізнатися стать дитини батьки вирішили, організувавши «baby shower» на відпочинку — з величезної кулі на них посипалися рожеві пелюстки.

«Ми полетіли відпочивати в Домінікану. Там Альона має подружку. Дружина віддала їй конверт із крайнього УЗД, де вказана стать дитини. Вона все організувала і таким чином ми дізналися, що в нас буде дівчинка!» — поділився Бережок.

Вони з дружиною були безмежно щасливі, а от хлопчики їхню радість не розділили.

«Гліб зрадів, а Лук'ян — ні. Він навіть образився, бо дуже чекав на братика. Але зараз уже змирився із цією новиною. Я поки що себе не відчуваю батьком дівчинки. Ми поки що в такому стані очікування перебуваємо», — розповів Олександр.

В очікуванні доньки подружжя обирає для неї ім'я. Кажуть, уже майже визначились.

«Поки не озвучуватиму його. Діти також активно підкидають варіанти. Лук'ян каже, що треба назвати її просто Дівчинкою. А Гліб перебирає всі знайомі жіночі імена», — сміється Олександр.

Раніше художній керівник «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов розповів, як його дворічний син Макс пробувався на першу роль у серіалі.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Регіну Тодоренко запідозрили у другій вагітності.

Фото «Дизель Студіо»

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