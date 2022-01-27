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Шоу-бізнес

«До останнього думали, що буде хлопчик»: актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок розсекретив стать майбутньої дитини

16:27 27 січня 2022
Олександр Бережок із дружиною

Актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок, який незабаром стане батьком втретє, розсекретив стать майбутньої дитини та розповів, як сини Гліб та Лук'ян відреагували на поповнення у сім'ї.

Олександр зізнався, що вони з дружиною давно мріяли про дівчинку. А коли дізналися про вагітність, були певні, що в сім'ї з'явиться ще один син.

Дізнатися стать дитини батьки вирішили, організувавши «baby shower» на відпочинку — з величезної кулі на них посипалися рожеві пелюстки.

«Ми полетіли відпочивати в Домінікану. Там Альона має подружку. Дружина віддала їй конверт із крайнього УЗД, де вказана стать дитини. Вона все організувала і таким чином ми дізналися, що в нас буде дівчинка!» — поділився Бережок.

Вони з дружиною були безмежно щасливі, а от хлопчики їхню радість не розділили.

«Гліб зрадів, а Лук'ян — ні. Він навіть образився, бо дуже чекав на братика. Але зараз уже змирився із цією новиною. Я поки що себе не відчуваю батьком дівчинки. Ми поки що в такому стані очікування перебуваємо», — розповів Олександр.

В очікуванні доньки подружжя обирає для неї ім'я. Кажуть, уже майже визначились.

«Поки не озвучуватиму його. Діти також активно підкидають варіанти. Лук'ян каже, що треба назвати її просто Дівчинкою. А Гліб перебирає всі знайомі жіночі імена», — сміється Олександр.

Раніше художній керівник «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов розповів, як його дворічний син Макс пробувався на першу роль у серіалі.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Регіну Тодоренко запідозрили у другій вагітності.

Фото «Дизель Студіо»

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