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Акторці Еллен Пейдж, яка стала чоловіком, заплатять три мільйони доларів за мемуари про те, як вона змінила стать

0:10 22 лютого 2022
Еліот Пейдж

Канадська актриса Еллен Пейдж, яка змінила стать та ім'я, ставши Елліотом Пейджем, отримає понад три мільйони доларів за мемуари про те, як вона стала трансгендерним чоловіком.

Зірка фільмів «Джуно», «Початок», двох частин франшизи «Люди Ікс», здійснила камінгаут у грудні 2020 року.

Як повідомляє видання Deadline, книга під назвою Pageboy (її назва «Хлопчик-паж» співзвучна з прізвищем актора) буде опублікована у 2023 році. Контракт укладено із видавництвом Flatiron Books.

У мемуарах Елліот відверто розповість про те, яким було його життя до і після того, як він вирішив стати чоловіком, а також про кохання, секс, домагання та про гомофобний буллінг, якому він піддавався, коли ще вважав себе жінкою та був лесбіянкою.

Раніше «ФАКТИ» писали — Акторка Еллен Пейдж, яка стала чоловіком, знялася оголеною до пояса, показавши накачаний прес.

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