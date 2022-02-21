Стане мамою вчетверте: 46-річну Міллу Йовович запідозрили у вагітності

Актриса та багатодітна модель Мілла Йовович, можливо, скоро знову стане мамою.

46-річна зірка нещодавно вперше за довгий час вийшла в люди, і шанувальники звернули увагу на її фігуру, що змінилася.

Йовович разом зі своїм чоловіком Полом Андерсеном відвідала захід Prada у у Лос-Анджелесі.

Офіційних оголошень від пари про вагітність поки що не було, але у ЗМІ написали, що відмова актриси від відвідування світських заходів, можливо, пов'язана з погіршенням самопочуття та токсикозом.

На недавній світський захід Йовович обрала гарну широку сукню, але навіть вона не змогла приховати помітно округлого живота багатодітної мами.

У Мілли Йовович та Пола Андерсена три доньки. Найменша народилася у 2020 році.

Нагадаємо, на початку лютого 24-річна американська модель, телезірка та бізнес-леді Кайлі Дженнер народила другу дитину.

Фото https://www.instagram.com/millajovovich/

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