Кайлі Дженнер вдруге стала мамою

24-річна американська модель, телезірка та бізнеследі Кайлі Дженнер, яка стала першою у світі жінкою, кількість підписників якої в Instagram досягла 300 мільйонів, народила другу дитину — хлопчика. Пологи, як оголосила щаслива мама, відбулися 2 лютого — наступного дня після дня народження первістка Кайлі Стормі. Дівчинці виповнилося чотири роки. Батьком обох дітей є бойфренд Дженнер — 30-річний репер Тревіс Скотт. З Тревісом Кайлі зустрічається з 2017 року. За цей час вони встигли розлучитися і знову зійтись.

Наймолодша із п'яти сестер Кардаш'ян-Дженнер, засновниця компанії Kylie Cosmetics, оголосила про свою другу вагітність у вересні минулого року.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Нудотно»: вагітна Кайлі Дженнер шокувала фанатів відео, в якому знялася голою та вимазаною «кров'ю».

Фото Instagram

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