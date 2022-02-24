Прошу вас не мовчати: український телеведучий Андрій Бєдняков звернувся до колег та глядачів у РФ

Український актор та телеведучий Андрій Бєдняков, який у мирний час критикував київський громадський транспорт, після вторгнення Росії в Україну записав відеозвернення.

Актор зі словами «НЕ можу мовчати!» звернувся до російських колег та друзів з головним меседжем: не мовчіть!

«Я хотів би звернутися до моїх друзів, які живуть у Росії. У мене багато друзів, я так вважаю, я так гадаю. Ви любите називати нас братами. Так ось, настав час вступити в гру нам. Якщо не можуть вирішити цю проблему політики, чому б нам не спробувати робити все, що від нас залежить, щоб припинити цей жах та кошмар. Якщо вони не можуть домовитись, давайте ми домовимося. Якщо треба, я приїду, з ким завгодно розмовлятиму, щоб вирішити це мирним шляхом. Ви просите нас скласти зброю, інакше ми зіштовхнемося з тим, чого раніше ніколи не бачили. Це слова Путіна. Армія ніколи не складе зброї. Армія захищатиме свою територію, бо це наша країна, це наша земля», — сказав Бєдняков.

Артист закликає росіян зупинитися.

«Інакше буде багато страждань, дуже багато смертей й назад дороги вже ніколи не буде. Взагалі ніколи. Я прошу вас не мовчати. Якщо ми можемо щось робити, то давайте це робити. Нехай буде мир. Все буде Україна!» — додав він.

Нагадаємо, сьогодні під російськими бомбардуваннями та обстрілами вже загинуло понад 40 українців.

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