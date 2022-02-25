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Росію усунули від «Євробачення»

19:17 25 лютого 2022
Євробачення – логотип

Організатор «Євробачення» — Європейська мовна спілка — вирішив усунути від конкурсу представника Росії. EBU оголосив, що жодна російська група не братиме участі через політику, представникові країни-агресора не місце на святі пісні.

Організатори «Євробачення» вважають, що включення російської заявки на участь у конкурсі після нападу Росії на Україну могло призвести до погіршення його репутації.

«Ми, як і раніше, віддані захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, прославляє різноманітність через музику та об'єднує Європу на одній сцені», — йдеться в офіційній заяві EBU.

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс було створено після Другої світової війни для об’єднання країн.

Україну на конкурсі в Італії представить гурт Група Kalush Orchestra з піснею Stefania.

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