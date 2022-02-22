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Шоу-бізнес

Тепер офіційно: Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні» в Італії

14:38 22 лютого 2022
Kalush Orchestra

Після гучного скандалу з дискваліфікацією переможниці національного відбору на «Євробачення» Alina Pash оргкомітет визначився з представником України на міжнародному пісенному конкурсі, який відбудеться у травні в Італії. У Турін поїде гурт Kalush Orchestra.

«Ми вдячні кожному, хто підтримував нас під час фіналу нацвідбору на „Євробачення-2022“ та віддав нам перше місце у SMS-голосуванні. Обіцяємо кожному українцю, що виправдовуємо ваш вибір. У скрутні часи для нашої країни ми маємо знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед Європою», — сказав вокаліст гурту Олег Псюк.

Гурт Kalush Orchestra виступить на конкурсі з піснею Stefania.

Нагадаємо, у фіналі нацвідбору Kalush Orchestra посіли друге місце, отримавши максимальні оцінки телеглядачів — 8 та 6 балів від суддів.

Музиканти засумнівалися у чесності голосування, вимагали офіційного протоколу та не поспішали підписувати документи на представництво на «Євробаченні».

Член журі нацвідбору Тіна Кароль заявила, що такого бруду на конкурсі немає в жодній країні.

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