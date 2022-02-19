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«Потрібно трохи часу для переосмислення»: Alina Pash вирішила «зникнути з інфопростору»

19:52 19 лютого 2022
Аліна Паш

Скандал із конкурсом «Євробачення» змусив співачку Alina Pash тимчасово піти з соцмереж та «зникнути з інформпростору». Аліна заявляє, що їй потрібна перерва, доки пристрасті не вщухнуть. Потім виконавиця знову почне активно розповідати про своє життя в Instagram.

Поки що ж у соцмережах співачка має намір публікувати лише анонси майбутніх концертів. «Після всього, що сталося, мені потрібно трохи часу для переосмислення» , — пояснює Аліна.

Нагадаємо, Аліну Паш оголосили переможницею національного відбору на конкурс «Євробачення», але потім співачка була дискваліфікована, коли розкрилися обставини поїздки до окупованого Криму у 2015 році. Держприкордонслужба заявила, що не видавала співачці той документ, який виконавиця надала як доказ законності поїздки. За кілька годин до офіційної відповіді Держприкордонслужби Паш заявила, що сама знімає свою кандидатуру та на конкурс не їде.

Фото alinapash/Instagram

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