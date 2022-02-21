«Такого бруду немає в жодній країні»: Тіна Кароль прокоментувала скандальний нацвідбір на «Євробачення»

Популярна співачка Тіна Кароль, яка увійшла до складу журі національного відбору на «Євробачення», прокоментувала скандал навколо нього та дискваліфікацію Alina Pash (Аліна Паш).

В інтерв'ю Каті Осадчій у програмі «Світське життя» вона сказала, що передчувала, що щось піде не так. Каже, що питала в організаторів відбору про можливі порушення правил з боку Аліни Паш, але ті запевнили її, що все гаразд. А після фіналу розкрився обман, довідка про перетин співачкою кордону з Кримом виявилася підробленою.

«Такого бруду немає в жодній країні. Я прошу вас припинити це. Ми виглядаємо погано. Я погано виглядаю. Ви виглядаєте погано. Це можна було передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, то візьміть та перевіряйте всіх. Не треба потім дивуватися. Я не вірю нікому», — сказала Тіна Кароль.

За її словами, до самої Аліни Паш вона ставиться з повагою, за виступ на відборі Тіна поставила шість балів із восьми можливих. Але Кароль вважає, що брати участь у «Євробаченні» може артист із «чистою репутацією».

«Я її реально поважаю, як виконавицю, але нацвідбір — це тонка структура. Треба мати кришталево чисту репутацію. Навіть у члена журі має бути якась репутація. Я відчувала, що щось не так. Потилицею відчувала. Можу навіть розсекретити, Аліна Паш отримала від мене 6 балів», — сказала Кароль.

Нагадаємо, після фіналу нацвідбору на «Євробачення» спалахнув гучний скандал. Аліну Паш дискваліфікували. Представник Суспільного Ярослав Лодигін подав у відставку. Організатори відбору запропонували гурту Kalush Orchestra представити Україну на конкурсі в Італії. Але музиканти не поспішають підписувати договір із Суспільним, вимагають протоколу голосування телеглядачів, звинувачують організаторів у нечесності.

Ведуча Маша Єфросиніна назвала скандал судилищем.

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