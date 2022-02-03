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Тіна Кароль увійшла до складу журі нацвідбору на «Євробачення»

18:04 3 лютого 2022
Тіна Кароль

Організатори національного відбору на Євробачення-2022, фінал якого відбудеться 12 лютого, назвали ім'я першого зіркового судді. Оцінюватиме виступи українських артистів співачка Тіна Кароль. Про це йдеться в офіційному повідомленні Суспільного мовника в Інстаграм.

«2006 року в Афінах Тіна Кароль із піснею „Show me your love“ представляла Україну на конкурсі „Євробачення“, де посіла сьоме місце. 2007 року була членкинею журі національного відбору. За свою 19-річну кар'єру народна артистка має понад 20 музичних та телевізійних премій», — пояснює свій вибір мовник.

Хто сяде в крісло поруч із Тіною, повідомлять найближчим часом.

Нагадаємо, за право представляти Україну в Італії боротимуться вісім фіналістів. Ведучими відбору будуть Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко.

Тим часом, організатори «Євробачення» назвали зіркове тріо ведучих конкурсу.

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