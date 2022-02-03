«Євробачення-2022»: названо ведучих конкурсу

Організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2022», що відбудеться у травні в Італії, назвали ведучих шоу. Це буде зіркове тріо — оголошувати учасників та спілкуватися з публікою будуть Лаура Паузіні, Алессандро Каттелан та Міка.

Лаура Паузіні — всесвітньо відома італійська співачка, володарка чотирьох латинських «Греммі», «Золотого глобуса». Вона номінувалася на «Оскар» за пісню італійською мовою.

«Я щаслива, що „Євробачення“ нарешті повернулося до Італії, і для мене велика честь вести такий важливий захід разом із моїми друзями Мікою та Альо! Разом ми хочемо показати Європі та світу нашу незвичайну країну. Для мене 2022 рік розпочався з нової музики та цієї фантастичної зустрічі. Я хочу зустрітися з „Євробаченням“, головною музичною подією в Європі та одним із найважливіших телевізійних шоу у світі, з тією ж енергією, яка супроводжувала мене протягом усієї моєї кар'єри. Ми готові… і справді чекаємо не дочекаємось цього моменту», — прокоментувала свою участь Лаура.

Алессандро Каттелан — відомий в Італії шоумен та телеведучий розважальних вечірніх шоу Total Request Live та Х-Фактор. А Міка — британський співак ліванського походження, який здобув популярність в Італії. Артист зізнався, що давно є фанатом конкурсу та щасливий стати його ведучим.

Нагадаємо, цього року у «Євробаченні» бере участь 41 країна. Україна назве свого представника 12 лютого .

Ведучими національного відбору замість Сергія Притули будуть Тимур Мірошниченко та Маша Єфросініна.

Фото https://eurovision.tv

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