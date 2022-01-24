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Шоу-бізнес

Без Притули: організатори нацвідбору на «Євробачення» розсекретили нових ведучих

14:08 24 січня 2022
учасники нацвідбору на Євробачення

Суспільний мовник, який раніше оголосив імена фіналістів нацвідбору на «Євробачення», розсекретив нових ведучих шоу. Цього року обійдеться без гострого на репліки Сергія Притули. Ведучою на основній сцені буде Маша Єфросініна.

А спілкуватись із учасниками у грін-румі буде незмінний коментатор «Євробачення» Тимур Мірошниченко.

Організатори зазначили, що Притула поставив високу планку, якій намагалися відповідати.

Хто оцінюватиме фіналістів, поки що тримають у секреті. Їхні імена обіцяють назвати напередодні конкурсу.

Нагадаємо, у фінал вийшли Alina Pash, Cloudless, LAUD, Kalush Orchestra, Michael Soul, ROXOLANA, WELLBOY, Our Atlantic. Учасників обирали із 27 претендентів.

Фінал відбудеться 12 лютого. Учасники представлять свої пісні у прямому ефірі на телеканалі UA: ПЕРШИЙ. Переможець представить Україну на конкурсі у Турині.

Цього року у «Євробаченні» беруть участь представники 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, фінал — 14 травня.

Цьогорічний нацвідбір не пройшов без скандалу. Співачка ERIA, яка не потрапила в лонглист, звинуватила організаторів у корупції.

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