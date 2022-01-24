Названо фіналістів нацвідбору на «Євробачення»

Громадський мовник, який раніше оголосив імена всіх учасників нацвідбору на «Євробачення», назвав імена фіналістів. За право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі змагатимуться вісім артистів. Це Alina Pash, Cloudless, LAUD, Kalush Orchestra, Michael Soul, ROXOLANA, WELLBOY, Our Atlantic.

«Концерт хочемо зробити таким, що це буде вісім абсолютно різних мінішоу. Всі вісім учасників — вони різні, співають в різних жанрах. Тому і сцена, і сценічні методи, і фокуси будуть різними — для кожного з них вони підбиратимуться індивідуально. Маю надію, що це буде яскраве шоу — і ведучі, і журі, і за лаштунками, і грінрум, який вперше буде у відбірковому конкурсі. Щоденники, які ми знімемо про кожного з учасників, дадуть змогу з одного концерту зрозуміти їх потенціали. Але це буде складний вибір і для журі, і для телеглядачів», — розповів Олексій Гончаренко, продюсер та керівник компанії «Френдс Про ТВ».

Нагадаємо, організатори цього року відмовилися від півфіналів. Фінал відбудеться 12 лютого. Учасники представлять свої пісні у прямому ефірі на телеканалі UA: ПЕРШИЙ. Переможець представить Україну на конкурсі у Турині.

Цього року у «Євробаченні» беруть участь представники 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, фінал — 14 травня.

Цьогорічний нацвідбір не пройшов без скандалу. Співачка ERIA, яка не потрапила в лонглист, звинуватила організаторів у корупції.

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