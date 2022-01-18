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Найзапекліші суперечки попереду: названо імена всіх учасників нацвідбору на «Євробачення-2022»

11:05 18 січня 2022
Сцена національного відбору на Євробачення

Суспільний мовник, який цього року самостійно проводить національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022, назвав імена всіх учасників. До лонглиста увійшли 27 претендентів представляти Україну в Італії. Це в основному молоді ще не розкручені артисти. Але серед них є й популярні виконавці, як Alina Pash, Kalush Orchestra, LAUD, WELLBOY.

«Через пандемію нацвідбір не проводився з 2020 року, за цей час в українських музикантів явно накопичилася енергія та матеріал, і гідних заявок було дуже багато! Однак на цьому етапі великої кількості суперечок серед оргкомітету не було і довгий список сформувався досить швидко. Але боротьба йде за 8 місць у фіналі, тож найзапекліші суперечки попереду!», — зазначив член правління Громадського Ярослав Лодигін.

Повний список учасників нацвідбору на «Євробачення-2022»:

Alina Pash
AMARIIA
Barleben
DOdoBro
Cloudless
FIZRUK
Gorim!
IDXO
Kalush Orchestra
LAUD
Laura Marti
Michael Soul
Our Atlantic
Oyedamola
ROXOLANA
Schor
SHY
Sofia Shanti
SOWA
The blue artic
The Tape Machine
Victoria NIRO
WELLBOY
АНЦЯ
Віка Ягіч
Східзахід
Юлія Тимочко

Організатори цього року відмовилися від півфіналів. Після закритих прослуховувань назвуть імена восьми фіналістів. Вони й візьмуть участь у концерті-відборі у прямому ефірі на телеканалі UA: ПЕРШИЙ 12 лютого. Переможець представить Україну на конкурсі у Турині.

Нагадаємо, перемогу Італії приніс гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Перший та другий півфінали «Євробачення» відбудуться 10 та 12 травня, фінал — 14 травня. Цього року у конкурсі бере участь 41 країна.

У 2021 році Україну на «Євробаченні» представляв гурт Go_A, який посів п'яте місце. Пісня стала однією із найпопулярніших в історії конкурсу за результатами голосування ESC Radio.

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