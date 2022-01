Найзапекліші суперечки попереду: названо імена всіх учасників нацвідбору на «Євробачення-2022»

Суспільний мовник, який цього року самостійно проводить національний відбір на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022, назвав імена всіх учасників. До лонглиста увійшли 27 претендентів представляти Україну в Італії. Це в основному молоді ще не розкручені артисти. Але серед них є й популярні виконавці, як Alina Pash, Kalush Orchestra, LAUD, WELLBOY.

«Через пандемію нацвідбір не проводився з 2020 року, за цей час в українських музикантів явно накопичилася енергія та матеріал, і гідних заявок було дуже багато! Однак на цьому етапі великої кількості суперечок серед оргкомітету не було і довгий список сформувався досить швидко. Але боротьба йде за 8 місць у фіналі, тож найзапекліші суперечки попереду!», — зазначив член правління Громадського Ярослав Лодигін.

Повний список учасників нацвідбору на «Євробачення-2022»:

Alina Pash

AMARIIA

Barleben

DOdoBro

Cloudless

FIZRUK

Gorim!

IDXO

Kalush Orchestra

LAUD

Laura Marti

Michael Soul

Our Atlantic

Oyedamola

ROXOLANA

Schor

SHY

Sofia Shanti

SOWA

The blue artic

The Tape Machine

Victoria NIRO

WELLBOY

АНЦЯ

Віка Ягіч

Східзахід

Юлія Тимочко

Організатори цього року відмовилися від півфіналів. Після закритих прослуховувань назвуть імена восьми фіналістів. Вони й візьмуть участь у концерті-відборі у прямому ефірі на телеканалі UA: ПЕРШИЙ 12 лютого. Переможець представить Україну на конкурсі у Турині.

Нагадаємо, перемогу Італії приніс гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Перший та другий півфінали «Євробачення» відбудуться 10 та 12 травня, фінал — 14 травня. Цього року у конкурсі бере участь 41 країна.

У 2021 році Україну на «Євробаченні» представляв гурт Go_A, який посів п'яте місце. Пісня стала однією із найпопулярніших в історії конкурсу за результатами голосування ESC Radio.

