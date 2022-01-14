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«Євробачення -2022»: коли пройде фінал нацвідбору та хто візьме участь

9:43 14 січня 2022
Сцена національного відбору на Євробачення

Національний відбір на «Євробачення-2022» оголосив дату фіналу. Він відбудеться 12 лютого. Цього року конкурс пройде за новими правилами. Суспільний мовник відмовився від проведення двох півфіналів, як це було раніше. У результаті за право представляти Україну на «Євробаченні» в Італії боротимуться 8 артистів.

Цього року організатори отримали 284 заявки, з них обирали фіналістів. Їхні імена поки не називають

Як вдалося дізнатися «ФАКТАМ», у списку — переважно молоді артисти. Є і вже відомі імена — Wellboy, Alina Pash та LAUD.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2022» відбудуться 10 та 12 травня, а фінал — 14 травня.

У 2021 році Україну на конкурсі представляла група Go_A з піснею «ШУМ», яка у підсумку увійшла до топ-3 найкращих пісень конкурсу.

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